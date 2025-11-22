Close Banner Apps JPNN.com
Hari Stroke Sedunia 2025, Perdosni Edukasi & Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Kupang

Sabtu, 22 November 2025 – 00:51 WIB
Konferensi pers World Stroke Day 2025 tingkat nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Foto: Tim Perdosni

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day 2025 tingkat nasional tahun ini dipusatkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 13-16 November 2025.

Pemilihan lokasi itu menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ancaman stroke, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Puncak acara itu diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) Pusat bekerja sama dengan Perdosni Cabang Denpasar.

Mengusung tema ‘Menyatukan Advokasi dan Kesadaran Stroke untuk Mendorong Tindakan pada Stroke’, acara itu menekankan pentingnya upaya kolaboratif tingkat nasional.

Fokus utamanya, mengedukasi serta pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stroke.

Ketua Umum Perdosni sekaligus Dokter Spesialis Neurologi Konsultan, Dodik Tugasworo menjelaskan pemilihan NTT sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan.

Kegiatan itu bagian dari agenda rutin organisasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan ke berbagai daerah.

“Peringatan World Stroke Day dilakukan bergiliran oleh 31 cabang Perdosni, tujuannya untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap bahaya stroke. Tahun ini, puncak peringatan digelar di NTT, menjadi momentum penting memantik kepedulian terhadap penyakit stroke di wilayah Indonesia Timur,” ujar Dodik di Kupang, baru-baru ini.

Peringatan Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day 2025, edukasi dan tingkatkan masyarakat di Kupang dan wilayah Indonesia Timur.

