Hari Terakhir Parti Libur 2026, Seringai Hingga Ndarboy Genk Siap Beraksi

jpnn.com, BATU - Setelah kemeriahan hari pertama, Parti Libur 2026 bakal memasuki hari kedua sekaligus terakhir pada Minggu (2/8) di Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu, Jawa Timur.

Puluhan musisi lintas genre siap beraksi di sembilan area panggung mulai sore hingga malam hari. Perpaduan musik rock, pop, hardcore, reggae, folk, dan hiburan lain siap tersaji di Parti Libur 2026.

Gerbang akan dibuka mulai 14.00 WIB, sementara pertunjukan dimulai sejak pukul 15.00 WIB di masing-masing panggung.

Sorotan utama pada hari kedua Parti Libur 2026 akan berlangsung di Caravan HYPE Stage. Panggung besar tersebut menghadirkan deretan musisi favorit. Antara lain, Lorjhu’ (15.35 WIB), Barasuara (16.40 WIB), 510 (17.55 WIB), Seringai (19.00 WIB), FSTVLST (20.15 WIB), Ndarboy Genk (21.05 WIB)

Tidak hanya itu, penggemar musik alternatif dan indie juga bakal dimanjakan melalui penampilan di Magnolia Stage, seperti Coldiac, The Cloves & The Tobacco, Ali, Kelompok Penerbang Roket, The Upstairs, Biru Baru, dan Efek Rumah Kaca.

Di Wonder Stage, konsep hiburan kembali dibuat beragam dengan menggabungkan musik, stand-up comedy, dan magic show.

Baca Juga: Ini Deretan Bintang Tamu Hari Pertama Parti Libur 2026

Hadirin akan disuguhkan penampilan Stand Up Comedy, Kos Atos, Sambadha, Kuburan Band, Classic Magic Show, dan Mocca.

Sementara itu, Gipsy Stage akan diramaikan oleh GAHBM, Drizzly, Enamore, Beijing Connection, The Milo. Adapun High Volt Stage menghadirkan Dazzle, Blingsatan, FARRT!, Brigade 07, SATCF, Primitive Chimpanzee.