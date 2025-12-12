Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Hari Transmigrasi 2025: Morotai Tak Lagi Terpencil, Tetapi Strategis

Jumat, 12 Desember 2025 – 20:13 WIB
Hari Transmigrasi 2025: Morotai Tak Lagi Terpencil, Tetapi Strategis - JPNN.COM
Morotai menghadirkan babak baru transmigrasi dengan mendorong kemandirian ekonomi warga. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MOROTAI - Pulau Morotai kini menapaki babak baru. Di tengah potensi besar—mulai dari 2.600 ton tuna per tahun hingga 13.400 hektare perkebunan kelapa—masyarakatnya masih belum menikmati sepenuhnya kekayaan alam yang melimpah.

Momentum Hari Transmigrasi 2025 pun menjadi titik balik bagi konsep “New Transmigrasi”: pergeseran dari sekadar perpindahan penduduk menjadi gerakan kebudayaan dan ekonomi yang regeneratif.

Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI, Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si (Han), menegaskan bahwa paradigma baru ini menempatkan masyarakat sebagai pusat perubahan.

Baca Juga:

“New Transmigrasi bukan lagi soal memindahkan manusia dari pulau padat ke pulau kosong. Ini seni memindahkan cara berpikir, dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi regeneratif yang memulihkan,” ujar Rachma, dalam keterangannya, Jumat (12/12).

Morotai adalah kanvas terbaik untuk mewujudkan visi ini. Namun potret di lapangan masih menyisakan kesenjangan.

Tim Ekspedisi Patriot UI mencatat nelayan tradisional Morotai kerap kalah bersaing dengan kapal-kapal besar di zona tangkap dekat pantai.

Baca Juga:

“Mereka seperti penonton di rumah sendiri,” kata Helmi Muhammad, Kepala Desa Bere-bere.

Rantai dingin yang kerap terputus akibat listrik tak stabil membuat hasil tangkapan tak jarang dijual murah atau rusak sebelum sempat dipasarkan.

Morotai menghadirkan babak baru transmigrasi dengan mendorong kemandirian ekonomi warga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hari Transmigrasi 2025  Transmigrasi  ekonomi warga  Tim Ekspedisi Patriot UI 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp