Hari Yoga Internasional, Isha Foundation Ajak Masyarakat Hidup Lebih Seimbang

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas volunteer Isha Foundation turut memeriahkan perayaan Hari Yoga Internasional 2026 di Hutan Kota Plataran, Minggu (21/6).

Acara yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai latar belakang profesi dan usia itu mengikuti kegiatan dengan sesi meditasi hingga yoga bersama.

Salah satu volunteer Isha Foundation, Datu Permata mengatakan pemahaman masyarakat terhadap yoga selama ini masih sering terbatas pada gerakan fisik semata.

“Yoga dikenal sebagai gerakan yang merentangkan dan melenturkan tubuh, tetapi sebenarnya yoga jauh lebih dari itu. Ini tentang bagaimana membangun keseimbangan dalam diri,” ujar Datu dalam siaran persnya, Senin (22/6).

Dia menjelaskan bahwa latihan yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendekatan holistik.

Tujuannya untuk membantu seseorang membangun kualitas hidup yang lebih baik, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan sekitar 12 miliar hari kerja hilang setiap tahun secara global akibat depresi dan kecemasan.

Kondisi tersebut mendorong semakin banyak masyarakat untuk mulai mencari cara menjaga keseimbangan hidup secara lebih menyeluruh.