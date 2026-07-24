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JPNN.com - Daerah

Harimau Putih Koleksi Semarang Zoo Ditemukan Mati, Wali Kota Buka Suara

Jumat, 24 Juli 2026 – 20:25 WIB
Harimau Putih Koleksi Semarang Zoo Ditemukan Mati, Wali Kota Buka Suara - JPNN.COM
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Seekor harimau putih koleksi Semarang Zoo atau Kebun Binatang (Bunbin) Mangkang, Kota Semarang, Jawa Tengah ditemukan mati.

Kematian mamalia karnivor bernama Anggun itu diduga berkaitan dengan kesalahan dalam proses anestesi yang memicu abses dan infeksi.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengaku prihatin atas kematian harimau putih, yang selama ini menjadi salah satu satwa favorit pengunjung.

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“Sedih banget. Kami akan selidiki karena itu adalah kekayaan dari Semarang Zoo,” kata Agustina ditemui di Balai Kota Semarang, Jumat (24/7) sore.

Menurutnya, harimau putih merupakan daya tarik utama yang selalu ingin dilihat masyarakat saat berkunjung ke Semarang Zoo.

“Ini menjadi titik di mana teman-teman, masyarakat itu kalau ke Semarang Zoo pasti melihat harimau putih. Sedih banget,” ujarnya.

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Agustina memastikan akan mengusut dugaan kesalahan dalam prosedur anestesia terhadap satwa agar kejadian serupa tidak terulang.

Meski demikian, Agustina mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai penyebab pasti kematian harimau putih tersebut.

Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti sedang meminta penjelasan Semarang Zoo terkait kematian harimau putih.

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TAGS   Wali Kota Semarang  semarang zoo  harimau putih  harimau putih semarang zoo  Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti 
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