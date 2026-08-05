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JPNN.com - Daerah - Aceh

Harimau Sumatra Muncul ke Permukiman Warga di Aceh Timur, BKSDA Langsung Kerahkan Tim

Rabu, 05 Agustus 2026 – 20:10 WIB
Harimau Sumatra Muncul ke Permukiman Warga di Aceh Timur, BKSDA Langsung Kerahkan Tim - JPNN.COM
Penampakan harimau sumatra di Aceh Timur. ANTARA/HO-Dok Polsek Simpang Jernih, Polres Aceh Timur

jpnn.com - BANDA ACEH - Seekor harimau Sumatra (panthera tigris Sumatrae) muncul di sekitar permukiman warga Dusun Alur Merbo, Gampong Pante Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Senin (3/8).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengerahkan tim untuk menangani kemunculan harimau Sumatra itu. 

Menurut Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata, tim tersebut dikerahkan guna mencegah interaksi negatif harimau dengan masyarakat, serta berupaya menggiring agar satwa dilindungi tersebut menjauh dari permukiman warga.

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"Kami mengerahkan tim menangani kemunculan harimau sumatra di Kabupaten Aceh Timur. Tim juga sudah mengecek lokasi dan berpatroli di sekitar lokasi kemunculan harimau," katanya di Banda Aceh, Rabu (5/8).

Ujang mengatakan tim memasang kamera untuk memantau pergerakan satwa liar dilindungi tersebut. Tim juga mengerahkan bantuan mercon, sebagai upaya antisipasi awal penghalauan harimau Sumatra itu.

Untuk mencegah interaksi negatif harimau Sumatra, dia mengingatkan masyarakat tidak beraktivitas di kebun seorang diri, namun berkelompok. 

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Selain itu, masyarakat tidak beraktivitas terlalu sore karena harimau biasanya aktif mulai pukul 17.00 WIB hingga 06.00 WIB.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat rutin membersihkan kebun karena harimau bersembunyi di semak belukar. "Serta tidak memasang jerat yang dapat memicu konflik yang dapat menyebabkan kematian satwa dilindungi tersebut," katanya.

Harimau Sumatra muncul di permukiman warga di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. BKSDA langsung mengerahkan tim untuk menangani kemunculan harimau itu.

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TAGS   Harimau Sumatra  harimau muncul di permukiman  Aceh Timur  Bksda 
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