Harimau Sumatra Muncul ke Permukiman Warga di Aceh Timur, BKSDA Langsung Kerahkan Tim

jpnn.com - BANDA ACEH - Seekor harimau Sumatra (panthera tigris Sumatrae) muncul di sekitar permukiman warga Dusun Alur Merbo, Gampong Pante Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Senin (3/8).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengerahkan tim untuk menangani kemunculan harimau Sumatra itu.

Menurut Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata, tim tersebut dikerahkan guna mencegah interaksi negatif harimau dengan masyarakat, serta berupaya menggiring agar satwa dilindungi tersebut menjauh dari permukiman warga.

"Kami mengerahkan tim menangani kemunculan harimau sumatra di Kabupaten Aceh Timur. Tim juga sudah mengecek lokasi dan berpatroli di sekitar lokasi kemunculan harimau," katanya di Banda Aceh, Rabu (5/8).

Ujang mengatakan tim memasang kamera untuk memantau pergerakan satwa liar dilindungi tersebut. Tim juga mengerahkan bantuan mercon, sebagai upaya antisipasi awal penghalauan harimau Sumatra itu.

Untuk mencegah interaksi negatif harimau Sumatra, dia mengingatkan masyarakat tidak beraktivitas di kebun seorang diri, namun berkelompok.

Selain itu, masyarakat tidak beraktivitas terlalu sore karena harimau biasanya aktif mulai pukul 17.00 WIB hingga 06.00 WIB.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat rutin membersihkan kebun karena harimau bersembunyi di semak belukar. "Serta tidak memasang jerat yang dapat memicu konflik yang dapat menyebabkan kematian satwa dilindungi tersebut," katanya.