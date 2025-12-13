Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Hariyadin Hadirkan Warna Baru Dari Industri Musik Daerah

Sabtu, 13 Desember 2025 – 12:31 WIB
Hariyadin salah satu penyanyi muda yang memanfaatkan peluang era digital untuk membangun kariernya di dunia musik. Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Hariyadin, salah satu penyanyi muda yang memanfaatkan peluang era digital untuk membangun kariernya di dunia musik.

Lahir pada 3 Agustus 2005 dan menetap di Bangka Belitung, dia mulai menekuni dunia musik sejak 2024.

Hariyadin memilih jalur independen untuk menjaga kebebasan kreatif sekaligus memahami langsung proses distribusi karyanya.

“Sekarang musik artis bisa berkarya dari mana saja, yang penting adalah konsistensi dan keberanian untuk mulai,” ujar Hariyadin.

Hariyadin menggunakan platform distribusi digital seperti DistroKid dan CD Baby untuk merilis lagu-lagunya ke berbagai layanan streaming.

Langkah ini dia anggap sebagai cara efektif untuk mengenalkan karakter musiknya yang menggabungkan pop, hip hop, dan lirik reflektif.

Dia mengaku banyak terinspirasi oleh kehidupan sehari-hari di daerah asalnya yang tumbuh dalam lingkungan dekat dengan musik dan sering mengamati dinamika budaya lokal.

"Saya ingin membawa sedikit nuansa Bangka Belitung dalam karya saya, tanpa membuatnya terasa terbatas. Musik harus tetap relevan untuk banyak orang,” katanya.

