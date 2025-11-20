Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Harlah ke 26: ISNU Luncurkan Academy Masa Depan

Kamis, 20 November 2025 – 14:27 WIB
Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) saat merayakan momentum Harlah ke-26 di Kantor PP ISNU Jakarta Pusat (19/11/2025). Perayaan harlah tahun ini, ISNU mengusung tema, “Menggerakkan Ilmu, Mewujudkan Asta Cita”. Foto: source for jpnn .

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menegaskan diri sebagai kekuatan baru penggerak pengetahuan dan perubahan.

Hal itu disampaikan dalam momentum Harlah ke-26 di Kantor PP ISNU Jakarta Pusat (19/11/2025). Kali ini, ISNU mengusung tema, “Menggerakkan Ilmu, Mewujudkan Asta Cita”.

Salah satu dari komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran ISNU Academy, sebuah platform yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi generasi bangsa agar lebih adaptif menghadapi tantangan zaman.

Peluncuran ini menjadi langkah strategis yang menjadikan tema Harlah ke-26 bukan sekadar slogan, tetapi peta jalan gerakan ISNU memastikan implementasi Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto.

ISNU melihat kebutuhan besar bangsa ini terhadap ekosistem pembelajaran yang sistematis, inklusif, dan relevan dengan dinamika global. Digitalisasi, teknologi finansial, ekonomi inovatif, dan disrupsi kerja mengharuskan generasi bangsa memiliki kompetensi yang kuat dan kemampuan adaptasi yang tinggi. ISNU Academy akan menjadi terobosan untuk menjawab tantangan SDM Masa Depan.

Ketua Umum PP ISNU, Prof. Dr. Kamaruddin Amin, MA, menegaskan bahwa ISNU Academy merupakan bentuk kesungguhan organisasi dalam memperkuat kualitas manusia Indonesia.

“ISNU Academy adalah ikhtiar membangun peradaban ilmu. Di usia 26 tahun, ISNU harus tampil sebagai penggerak pengetahuan dan inovasi. Kita ingin lebih berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, sekaligus melahirkan banyak ahli di bidangnya masing-masing,” ujarnya.

Narasi besar ini menegaskan bahwa ISNU tidak ingin berjalan biasa-biasa saja. ISNU ingin memastikan bahwa ilmu yang diproduksi dan disebarkan benar-benar menjadi kekuatan yang menggerakkan perubahan dan berdampak nyata bagi kehidupan bangsa dan negara.

