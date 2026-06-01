Harley-Davidson Buka Era Baru Lewat Platform Global RIDE

Senin, 01 Juni 2026 – 11:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Harley-Davidson memasuki babak baru dalam perjalanan mereknya dengan memperkenalkan platform brand global bertajuk RIDE.

Langkah itu menjadi penegasan arah baru perusahaan, sekaligus penghormatan terhadap warisan panjang yang telah dibangun sejak 1903.

Bagi pabrikan motor asal Amerika Serikat itu, RIDE bukan sekadar slogan atau kampanye pemasaran.

Platform tersebut dirancang sebagai representasi dari semangat, emosi, dan gaya hidup yang selama lebih dari satu abad melekat erat dengan nama Harley-Davidson.

Melalui RIDE, Harley-Davidson ingin kembali menegaskan identitasnya sebagai merek yang tidak hanya menjual sepeda motor, tetapi juga pengalaman berkendara.

Kebebasan di jalan, ikatan komunitas, hingga cerita yang lahir dari setiap perjalanan menjadi nilai yang ingin terus dipertahankan.

President and CEO Harley-Davidson, Artie Starrs, menyebut peluncuran RIDE sebagai titik awal penting bagi transformasi merek ke depan.

Menurut dia, platform tersebut menjadi semacam penyegaran menyeluruh bagi Harley-Davidson menjelang pengenalan strategi perusahaan berikutnya.