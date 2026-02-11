Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Harley Davidson Goda Kalangan Berduit Lewat CVO Street Glide Blue Streak

Rabu, 11 Februari 2026 – 15:03 WIB
Harley Davidson Goda Kalangan Berduit Lewat CVO Street Glide Blue Streak - JPNN.COM
Harley Davidson CVO Street Glide Blue Streak mengaspal di IIMS 2026. Foto: harleydavidson

jpnn.com, JAKARTA - Harley-Davidson hadir di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dengan membawa “mainan baru” untuk kalangan berduit: CVO Street Glide Blue Streak.

Model menjadi bintang utama di booth merek moge asal Amerika Serikat tersebut.

CVO Street Glide Blue Streak tampil dengan pilihan warna eksklusif yang dipadukan aksen chrome, menghadirkan kesan premium yang kental.

Baca Juga:

Desainnya tetap mempertahankan ciri khas Harley lewat fairing Batwing ikonik, memadukan aura klasik dan sentuhan modern dalam satu paket.

Dari sisi teknologi, motor dibekali layar sentuh 12,3 inci dengan sistem Skyline OS yang menyajikan tampilan cluster instrumen lebih canggih dan intuitif.

Sementara itu, urusan dapur pacu, Harley masih mengandalkan mesin legendaris Milwaukee-Eight 121 V-Twin dengan dukungan Variable Valve Timing (VVT), menjanjikan performa bertenaga khas cruiser Amerika.

Baca Juga:

Menariknya, CVO Street Glide Blue Streak dipasarkan secara terbatas di Indonesia. Artinya, tidak semua orang bisa memilikinya.

Tak hanya membawa model eksklusif, Harley-Davidson juga memamerkan lini 2025 seperti Road Glide, Street Glide, Road King Special, Breakout, Hydra-Glide Revival, Fat Boy, Street Bob, Heritage Classic hingga Pan America ST.

Harley-Davidson hadir di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dengan membawa “mainan baru” untuk kalangan berduit: CVO Street Glide Blue Streak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Harley Davidson  IIMS 2026  CVO Street Glide Blue Streak  Harley Davidson IIMS 2026 
BERITA HARLEY DAVIDSON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp