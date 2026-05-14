JPNN.com - Otomotif - Motor

Harley Davidson Pengin Kembali ke Akar Tradisionalnya Lewat Sportster 883

Kamis, 14 Mei 2026 – 14:22 WIB
Harley Davidson Sportster 883. Foto: harleydavidson

jpnn.com, JAKARTA - Harley-Davidson bersiap menghidupkan lagi salah satu cruiser retro paling ikoniknya, Sportster 883.

Motor yang sempat “mati suri” sejak 2022 itu dikabarkan bakal kembali meluncur pada 2027, dengan tetap mempertahankan karakter klasiknya.

Sportster 883 sebelumnya dihentikan produksinya, karena dianggap sudah tidak lagi efisien untuk disesuaikan dengan regulasi emisi terbaru.

Namun, absennya model tersebut justru meninggalkan kerinduan besar di kalangan pencinta motor cruiser tradisional.

Kembalinya Sportster 883 pun langsung menarik perhatian, karena banyak penggemar menilai lini Sportster modern belum sepenuhnya menghadirkan sensasi khas Sportster lawas.

Meskipun Sportster modern dibekali mesin Revolution Max 1250 yang lebih bertenaga.

Harley-Davidson disebut masih mempertahankan identitas utama motor tersebut, yakni mesin V-Twin berpendingin udara.

Pabrikan asal Amerika Serikat itu, bahkan dikabarkan tetap menggunakan basis mesin V-twin pushrod 883cc seperti yang dipakai pada Iron 883.

