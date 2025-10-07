Harmoni Desain dan Teknologi Hadir di Art Jakarta 2025

Selasa, 07 Oktober 2025 – 11:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Toshiba memperkenalkan Japandi Series dalam ajang pameran seni terbesar di Asia Tenggara, Art Jakarta 2025.

Kehadiran produk ini ditampilkan melalui VIP Lounge by DESIGN:JAKARTA, ruang eksklusif persembahan CASA Indonesia yang sekaligus menjadi momen perkenalan DESIGN:JAKARTA kepada publik.

Mengusung filosofi Japandi—perpaduan antara kesederhanaan fungsional Jepang dan kehangatan natural Skandinavia—Toshiba menampilkan harmoni antara estetika dan kegunaan.

Konsep ini tidak hanya diterapkan dalam arsitektur dan interior, tetapi juga dalam perangkat rumah tangga modern yang menjadi bagian dari keseharian.

Melalui kolaborasi kreatif ini, Toshiba meluncurkan Japandi Series, koleksi perangkat rumah tangga yang menggabungkan inovasi teknologi dan desain elegan.

Seri ini meliputi Rice Cooker RC-18DRUID dengan teknologi Umami-Enzyme Activation, Microwave Oven 4-in-1 dengan 47 menu daring, serta Bottom-Loading Water Dispenser berkapasitas produksi es hingga 7 kg per hari.

Lini produk tersebut dilengkapi dengan Refrigerator OriginFRESH™ Series berfitur Deep Freeze dan PureAIR Purification System, serta Washing Machine Series dengan teknologi AI Smart Control dan desain panel bergaya kayu yang mencerminkan estetika Japandi.

Peluncuran ini turut menggandeng arsitek Marcello Decaran dari KIAT Architects dan kolektif arsitektur FFFAAARRR dalam menghadirkan desain ruang yang imersif di VIP Lounge.