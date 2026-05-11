Harmoni Kebangsaan di UNESA, Festival GEMA KAMPUS Ajak Gen-Z Kenali Akar Budaya

jpnn.com, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (UNESA) bersama MRPTNI dan PAPPRI menggelar Festival Kebangsaan GEMA KAMPUS Seri 7 pada 8–9 Mei 2026.

Mengusung tema Mengenal Diri, Mengenal Indonesia, festival ini menjadi ruang kolaborasi kreatif dan intelektual untuk membangkitkan kesadaran jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

Selama dua hari, kampus UNESA bertransformasi menjadi pusat pergerakan kultural. Berbagai agenda mulai dari Kompetisi Content Creator, Pameran Inovasi, Pop Art Market UMKM, hingga Coaching Clinic diserbu oleh para pelajar dan mahasiswa yang ingin menggali relasi mereka dengan Indonesia melalui karya nyata.

Puncak inspirasi terjadi pada Sabtu (9/5) pagi di Graha UNESA melalui sesi Ekspresi Kita. Sederet pesohor seperti Alffy Rev, Kaka Slank, Once Mekel, Novia Bachmid, dan Shanna Shannon berbagi cerita tentang pencarian jati diri.

Rektor UNESA, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., yang membuka dialog tersebut menekankan bahwa penguatan bangsa harus dimulai dari keberanian individu untuk mengenal dirinya sendiri.

“Keterlibatan UNESA adalah komitmen kami agar perguruan tinggi menjadi ruang hidup bagi nilai-nilai kebangsaan. Mengenal Indonesia adalah fondasi bagi anak muda menghadapi tantangan global,” ujar Prof. Nurhasan.

Tak hanya soal kreativitas, sisi intelektual festival ini dipertajam lewat Rector’s Expressions (REx) Chapter 3.

Forum yang dihadiri Ketua MRPTNI Prof. Eduart Wolok, Menteri Dikti Saintek Prof. Brian Yuliarto, dan Kepala BRIN Prof. Arif Satria ini mendiskusikan pentingnya sejarah dan budaya sebagai energi strategis bangsa.