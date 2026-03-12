Close Banner Apps JPNN.com
Harmoni Lintas Budaya dalam Peringatan Nuzululquran Hasil Kolaborasi Istiqlal, PIK2, dan PITI

Kamis, 12 Maret 2026 – 11:53 WIB
Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas PIK Restu Mahesa secara simbolis menyerahkan wakaf Al-Qur’an kepada Imam Besar Masjid Istiqlal K.H. Nasaruddin Umar. Foto: ASG

jpnn.com, TANGERANG - Peringatan malam Nuzululquran di Masjid Istiqlal pada Ramadan 1447 Hijriah ini menghadirkan nuansa kebersamaan lintas budaya.

Bertema “Jembatan Harmoni Peradaban”, kegiatan itu mengangkat nilai kasih sayang, keadilan, persaudaraan, dan harmoni sosial sebagai fondasi kehidupan masyarakat majemuk.

Peringatan Nuzululquran di masjid negara itu turut didukung oleh Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) yang merupakan bagian dari kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group sebagai salah satu sponsor penyelenggaraan acara.

Ketua Panitia Nuzululquran Masjid Istiqlal K.H. Mas'ud Halimin menjelaskan bahwa tema “Jembatan Harmoni Peradaban” itu dipilih untuk menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman budaya Indonesia.

“Kita berharap bahwa Nuzululquran di momentum hari ini menjadi jembatan harmoni peradaban di mana nilai-nilai Al-Qur’an bisa menjadi perekat buat kita semua, bisa menjadi nilai yang kita usung bersama, sehingga kita terikat dalam satu kesadaran kolektif sebagai anak bangsa yang disatukan dalam semangat ukhuwah islamiah,” ujarnya.

Ustaz yang secara rutin mengisi kajian di Masjid Istiqlal itu menambahkan bahwa Al-Qur’an memiliki nilai universal yang mampu menjadi jembatan dialog antar peradaban.

Oleh karena itu, Masjid Istiqlal pada tahun ini berkolaborasi dengan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tumbuh dalam semangat keberagaman dan akulturasi budaya.

Rangkaian kegiatan dalam peringatan itu meliputi dialog kebangsaan, pertunjukan seni lukis pasir (sand painting) secara liv yang mengangkat sejarah Islam Tionghoa di Indonesia, dan peluncuran program wakaf Al-Qur’an iluminasi bernuansa budaya Tionghoa.

