JPNN.com - Nasional - Tokoh

Harmoni 'My Way' dan Doa Warnai HUT ke-79 Megawati di Istana Batu Tulis

Jumat, 23 Januari 2026 – 20:07 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79 di Istana Batu Tulis, Bogor, pada Jumat (23/1). Foto: PDIP

jpnn.com, BOGOR - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79 di Istana Batu Tulis, Bogor, pada Jumat (23/1). Perayaan yang dihadiri keluarga dan sahabat dekat ini berlangsung khidmat meski hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Acara menjadi momen reuni keluarga besar Bung Karno. Megawati hadir didampingi putra-putrinya, yaitu Mohamad Rizki Pratama, Muhammad Prananda Prabowo dengan istrinya Nancy Prananda, serta Puan Maharani bersama suami Hapsoro Sukmonohadi. Cucunya, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani yang juga anggota DPR RI, turut hadir. Kakak sulung Megawati, Mohammad Guntur Soekarnoputra, beserta putrinya Puti Guntur Soekarno juga hadir memeriahkan acara.

Selain keluarga, jajaran elite PDIP memenuhi undangan, termasuk Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Bendahara Umum Olly Dondokambey, dan sejumlah ketua DPP. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga terlihat hadir di antara para fungsionaris partai.

Suasana kekeluargaan semakin terasa saat Megawati memotong tumpeng sebagai simbol syukur. Ia kemudian memberikan potongan pertama kepada kakaknya, Guntur Soekarnoputra. "Dis..Adis," panggil Guntur kepada Megawati sebelum mengajaknya bernyanyi. "Ayo kita menyanyi," ajaknya.

Megawati pun menyanyikan lagu "Cinta Hampa" dan lagu legendaris Frank Sinatra, "My Way". Aksi menyanyi ini segera diikuti oleh para hadirin yang bersenandung bersama, menciptakan harmoni di tengah rintik hujan. Guntur juga sempat mengajak Megawati untuk menari, diikuti tamu undangan lainnya.

Di tengah sukacita, Megawati menunjukkan kepedulian terhadap kondisi alam. Mengingat status Bendungan Katulampa yang terus naik dan laporan banjir di beberapa titik Jakarta, ia memberikan instruksi khusus kepada kadernya yang menjabat sebagai eksekutif. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia di tengah cuaca ekstrem, sejalan dengan komitmen partai untuk "Merawat Pertiwi". (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   Megawati  PDIP  HUT Megawati  Istana Batu Tulis 
