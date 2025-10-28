Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Harmony For Tomorrow, D'MASIV Gelar Tur Spesial ke 4 Kota

Selasa, 28 Oktober 2025 – 19:49 WIB
Harmony For Tomorrow, D'MASIV Gelar Tur Spesial ke 4 Kota - JPNN.COM
Grup musik, D’MASIV dan Makna Entertainment saat konferensi pers tur Harmony For Tomorrow: D’MASIV Live In Concert 2026 di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada Selasa (28/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, D’MASIV mengumumkan akan menggelar tur bertajuk Harmony For Tomorrow: D’MASIV Live In Concert 2026.

Dalam tur yang dipromotori oleh Makna Entertainment itu, D'MASIV bakal singgah ke 4 kota besar, yaitu Medan 11 April 2026, Bandung 25 April 2026, Makassar 9 Mei 2026, dan Surabaya 23 Mei 2026.

Makna Entertainment dan D’MASIV bekerja sama untuk memberikan konser terbaik dan dampak positif bagi para penonton yang hadir.

Baca Juga:

“Kami menghadirkan tur ini bukan sekadar untuk memberikan hiburan bagi para Massivers dan penikmat musik di empat kota ini. Lewat kerja sama ini kami bisa memberikan dampak yang positif bagi para penonton yang hadir di Tur Konser D’MASIV: Harmony For Tomorrow," ungkap founder MAKNA Entertainment, Marco Tahitu di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada Selasa (28/10).

Harmony For Tomorrow: D’MASIV Live In Concert 2026 bakal menjadi momen istimewa bagi D’MASIV untuk merayakan perjalanan musik yang telah lebih dari dua dekade.

Oleh sebab itu, D'MASIV pun menyiapkan penampilan spesial untuk tur konser tersebut.

Baca Juga:

"Kami siap memberi penampilan khusus, termasuk memainkan lagu-lagu baru yang sudah kami rekam di luar negeri beberapa waktu lalu. Konser nanti sekaligus jadi era baru bagi D'MASIV," ucap Rian Ekky Pradipta, vokalis D'MASIV.

Band beranggotakan Rian, Rai, Kiki, Wahyu, dan Rama itu memastikan tampil dengan durasi panjang di Harmony For Tomorrow: D’MASIV Live In Concert 2026.

Grup musik, D’MASIV mengumumkan akan menggelar tur bertajuk Harmony For Tomorrow: D’MASIV Live In Concert 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   D'masiv  Rian D'masiv 
BERITA D'MASIV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp