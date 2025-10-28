Harmony For Tomorrow, D'MASIV Gelar Tur Spesial ke 4 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, D’MASIV mengumumkan akan menggelar tur bertajuk Harmony For Tomorrow: D’MASIV Live In Concert 2026.

Dalam tur yang dipromotori oleh Makna Entertainment itu, D'MASIV bakal singgah ke 4 kota besar, yaitu Medan 11 April 2026, Bandung 25 April 2026, Makassar 9 Mei 2026, dan Surabaya 23 Mei 2026.

Makna Entertainment dan D’MASIV bekerja sama untuk memberikan konser terbaik dan dampak positif bagi para penonton yang hadir.

“Kami menghadirkan tur ini bukan sekadar untuk memberikan hiburan bagi para Massivers dan penikmat musik di empat kota ini. Lewat kerja sama ini kami bisa memberikan dampak yang positif bagi para penonton yang hadir di Tur Konser D’MASIV: Harmony For Tomorrow," ungkap founder MAKNA Entertainment, Marco Tahitu di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada Selasa (28/10).

Harmony For Tomorrow: D’MASIV Live In Concert 2026 bakal menjadi momen istimewa bagi D’MASIV untuk merayakan perjalanan musik yang telah lebih dari dua dekade.

Oleh sebab itu, D'MASIV pun menyiapkan penampilan spesial untuk tur konser tersebut.

"Kami siap memberi penampilan khusus, termasuk memainkan lagu-lagu baru yang sudah kami rekam di luar negeri beberapa waktu lalu. Konser nanti sekaligus jadi era baru bagi D'MASIV," ucap Rian Ekky Pradipta, vokalis D'MASIV.

Band beranggotakan Rian, Rai, Kiki, Wahyu, dan Rama itu memastikan tampil dengan durasi panjang di Harmony For Tomorrow: D’MASIV Live In Concert 2026.