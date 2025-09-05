Harpelnas 2025, Direksi BRI Sapa Langsung Nasabah di Beberapa Daerah

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2025 sebagai wujud apresiasi kepada nasabah atas kepercayaan serta loyalitasnya.

Perayaan ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen BRI dalam menghadirkan layanan keuangan yang mampu menjawab kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Selaras dengan tema Harpelnas 2025 yaitu ThinkCustomer, BRI memastikan setiap inisiatif diarahkan untuk menghadirkan layanan yang relevan dan memberi nilai tambah bagi nasabah. Komitmen ini diwujudkan melalui perluasan jangkauan, penyempurnaan proses di berbagai lini operasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada nasabah setia BRI.

“Pada Hari Pelanggan Nasional ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada BRI. Nasabah telah menjadi bagian penting dalam milestone BRI sebagai bank yang melayani rakyat hingga pelosok negeri. Komitmen BRI dalam memberikan one stop solution bagi nasabah mendorong kami terus berinovasi dalam memberikan customer experience yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam rangka Harpelnas, jajaran Direksi BRI serentak melaksanakan kunjungan ke beberapa kantor cabang (Branch Office) di Indonesia untuk menyapa langsung nasabah dan menyampaikan apresiasi.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyapa langsung nasabah di Branch Office BRI Kelapa Gading dan Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto hadir di Branch Office BRI Bandung Asia Afrika. Di samping itu, jajaran Direksi BRI lain juga turut hadir langsung menyapa nasabah di berbagai daerah, selain di area Jabodetabek, daerah lain yang dikunjungi diantaranya adalah Surabaya, Malang, Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Lampung.

Momentum Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat bagi BRI untuk terus menempatkan nasabah sebagai pusat dari setiap inovasi. Salah satu bukti nyata keberhasilan inovasi BRI yakni keberadaan super apps BRImo yang saat ini menjadi kanal utama layanan keuangan digital BRI yang menyediakan fitur lengkap dan terintegrasi.