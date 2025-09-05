Harpelnas 2025, PKSS Perkuat Komitmen Pelayanan Prima

jpnn.com, JAKARTA - PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) menggelar program Pelayanan Prima serentak di 35 Branch Office yang tersebar dari Aceh hingga Jayapura dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional pada 4 September 2025.

President Director PT PKSS Donny Permana menyatakan lewat program itu pihaknya mendengarkan masukan, memberikan solusi, sekaligus memperkuat sinergi kerja sama yang telah terjalin.

PKSS menggelar Pelayanan Prima dengan tema besar Growing Stronger, Serving Better.

"Langkah ini menjadi wujud nyata apresiasi PKSS kepada seluruh pelanggan dan mitra yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan menjadi bagian penting dari perjalanan serta pertumbuhan perusahaan," ungkap Donny.

Menurut dia, sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, PKSS memandang pelanggan sebagai mitra strategis dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berkembang.

Oleh karena itu, Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan untuk mendengarkan masukan, memperkuat kolaborasi, sekaligus merumuskan langkah-langkah inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan mitra.

"Hari Pelanggan Nasional bukan sekadar momen tahunan, tetapi refleksi atas tekad kami untuk terus tumbuh bersama mitra. Kepercayaan pelanggan adalah modal utama yang mendorong PKSS untuk selalu berinovasi, menjaga kualitas layanan, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," jelas Donny.

Dia menambahkan dengan semangat 'Growing Stronger, Serving Better', PKSS ingin memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan mampu mendukung kesuksesan mitra di seluruh Indonesia.