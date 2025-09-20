Harris Arthur Resmi Memimpin IADIH Universitas Jayabaya 2025-2030

jpnn.com, JAKARTA - Harris Arthur Hedar resmi menjadi Ketua Umum Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya periode 2025-2030 dalam pengukuhannya di Jakarta, Jumat (19/9).

Pada kesempatan tersebut, Harris mengingatkan bahwa IADIH harus beriringan dengan visi besar Universitas Jayabaya, yakni pengajaran yang unggul tidak hanya melahirkan sarjana berilmu, tetapi insan berintegritas, siap bersaing dalam panggung global.

Harris memaparkan visi IADIH tersebut terangkum dalam empat dimensi, yakni IADIH untuk rakyat, untuk bangsa, untuk dunia, dan integritas.

"Untuk rakyat, kami hadir. Untuk bangsa, kami berkonstruksi. Dan dunia, kami bersuara. Dan untuk integritas, kami berdiri tegak," kata Harris yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Dia menegaskan untuk mencapai visi tersebut IADIH akan menempuh beberapa program, di antaranya menjalankan pertemuan nasional IADIH yang bertema hukum untuk semua serta mengadakan peluncuran hukum harian untuk rakyat di berbagai kota besar sebagai bentuk pengabdian nyata.

“Alumni Ilmu Hukum Universitas Jayabaya tidak boleh sekadar hadir dan berhenti pada prestise akademi, tetapi harus menjadi subjek sejarah,” tegas dia.

Menurutnya, para alumni merupakan penjaga keadilan dan pewaris nilai luhur Pancasila, sehingga harus menjadi penjaga demokrasi, pengawal konstitusi, penerang masyarakat, serta benteng rakyat dari mafia hukum.

Selain Harris, pengurus IADIH Universitas Jayabaya periode 2025-2030 yang lain pun turut dikukuhkan dalam kesempatan yang sama, yakni Ketua Dewan Pembina Fauzie Yusuf Hasibuan dengan Yuhelson dan Maryano masing-masing sebagai anggotanya.