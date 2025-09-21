Harry Kane Hattrick, Bayern Muenchen Hajar Hoffenheim 4-1

Minggu, 21 September 2025 – 06:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Bayern Muenchen menang 4-1 atas Hoffenheim pada pertandingan pekan keempat Liga Jerman di Stadion PreZero Arena, Sinsheim, Sabtu waktu setempat.

Tiga gol atau hattrick yang diciptakan penyerang Harry Kane mewarnai kemenangan Bayern Muenchen atas Hoffenheim pada laga tersebut.

Selain 'hattrick' Harry Kane, kemenangan Bayern Muenchen hadir lewat gol Serge Gnarby, sementara Hoffenheim sempat memperkecil ketertinggalan melalui Vladimir Coufal, demikian catatan Bundesliga.

Kemenangan ini membuat Bayern Muenchen masih kukuh di puncak klasemen sementara Liga Jerman dengan 12 poin dari empat pertandingan.

Sementara, kekalahan ini membuat Hoffenheim turun ke posisi sembilan dengan enam poin di klasemen sementara Liga Jerman.

Secara statistik, Bayern Muenchen unggul dibanding Hoffenheim dengan 63 persen penguasaan bola dan melepaskan 18 tendangan yang 10 di antaranya tepat sasaran.

Bayern mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Meski demikian, Hoffenheim menciptakan peluang terlebih dahulu lewat Fisnik Asllani yang tendangannya masih mengenai tiang gawang.

Hoffenheim kembali memberikan ancaman ke gawang Bayern melalui sundulan dari Bernardo, namun bola masih keluar dari lapangan.