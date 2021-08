Harry Kane Tetap Pengin Cabut dari Tottenham Hotspur, Man City Mau Tampung?

Senin, 16 Agustus 2021 – 07:53 WIB

jpnn.com, LONDON - Penyerang sekaligus kapten Tottenham Hotspur, Harry Kane, dilaporkan masih bertekad untuk angkat kaki dari klubnya sebelum jendela transfer musim panas ditutup.

Kane tidak terlibat dalam kemenangan 1-0 Spurs atas Manchester City pada Minggu (15/8), dengan pelatih Nuno Espirito Santo mengeklaim bahwa kapten Inggris itu tidak cukup fit untuk melakoni laga.

Man City diyakini terbuka untuk membayar sekitar 100 juta pounds untuk Kane, tetapi Tottenham diperkirakan tidak mau mendengarkan tawaran di bawah 140 juta pounds.

Baca Juga: Ini Alasan Harry Kane Tak Ambil Bagian di Laga Spurs vs Manchester City

Chairmain Spurs, Daniel Levy, berulang kali menyebut ia belum rela melepas pemain bintangnya itu dalam waktu dekat.

Disisi lain menurut The Telegraph, Kane yang putus asa dengan situasinya di Spurs berharap City bisa bergerak maju pada minggu depan untuk merekrutnya sebelum bursa transfer ditutup pada 31 Agustus mendatang.

Pemain berusia 28 tahun itu memang tampil impresif di level klub selama musim 2020/21. Kane mampu mencetak 33 gol dan menyumbang 17 assist dalam 49 penampilan di semua kompetisi bersama Spurs.

Baca Juga: Harry Kane Sudah Ngebet Pindah ke Manchester City

Kane juga mencetak empat gol dalam tujuh pertandingan untuk Inggris di EURO 2020 dan mengantar The Three Lions menjadi runner up turnamen tersebut.(thetelegraph/mcr15/jpnn)