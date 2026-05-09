Harry Ponto Ungkap Arah Baru PERADI SAI, Dorong Revisi UU Advokat & Sistem Multi Bar

Sabtu, 09 Mei 2026 – 08:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) tancap gas melakukan transformasi profesi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (8/5).

Rakernas kali ini mengusung misi besar, yakni penguatan akuntabilitas profesi melalui dorongan revisi Undang-Undang Advokat dengan sistem multi bar.

Ketua Umum PERADI SAI Harry Ponto menegaskan bahwa Rakernas tahun ini bukan sekadar seremoni rutin organisasi.

Menurutnya, ini adalah momentum strategis untuk memperkuat fondasi profesi advokat di tengah gempuran disrupsi teknologi dan persaingan jasa hukum global.

“RAKERNAS ini bukan sekadar agenda rutin organisasi. Ini adalah momentum strategis untuk memperkuat fondasi profesi advokat ke depan,” kata Harry Ponto, Jumat (8/5).

Rakernas kali ini mengangkat tema “Menjadi Advokat dengan Spesialisasi Kompetensi yang Profesional dan Berintegritas di Era Modern”.

Ada beberapa poin krusial yang disoroti, mulai dari modernisasi tata kelola organisasi, penguatan etika profesi, hingga percepatan digitalisasi layanan.

Tak hanya itu, PERADI SAI juga memperkenalkan identitas dan logo baru. Perubahan ini menjadi simbol kesiapan organisasi menghadapi tantangan hukum masa depan.