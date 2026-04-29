Harry Styles Dikabarkan Telah Bertunangan dengan Zoe Kravitz

Rabu, 29 April 2026 – 20:20 WIB

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris, Harry Styles dikabarkan telah bertunangan dengan aktris Zoe Kravitz.

Kabar tersebut beredar setelah adanya laporan dari People dan The Hollywood Reporter baru-baru ini.

People menyatakan bahwa seorang sumber mengonfirmasi bahwa Harry Styles dan Zoe Kravitz telah membagikan kabar pertunangan pada orang terdekat.

Sumber yang sama juga mengungkapkan Zoe Kravitz sudah memperlihatkan cincin pertunangan kepada teman-teman.

Kabar mengenai pertunangan Harry Styles dan Zoe Kravitz juga sempat dikabarkan The Sun pada 21 April 2026.

Dalam foto yang dibagikan, Zoe Kravitz terlihat mengenakan cincin berlian besar di jari manis.

Akan tetapi, Harry Styles dan Zoe Kravitz sampai sekarang belum memberi klarifikasi perihal kabar pertunangan.

Pasangan selebritas itu dirumorkan pacaran setelah ketahuan jalan bareng di Roma, Italia pada Agustus 2025, serta mesra di London, Inggris, dan New York, Amerika Serikat.