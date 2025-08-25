Harta Kekayaan Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Naik Melejit dalam 4 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel sedang menjadi sorotan setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Dari OTT yang dilakukan KPK itu, diketahui Noel memiliki puluhan kendaraan mewah yang tidak tercatat dalam LHKPN.

Berdasarkan penelusuran JPNN.com, Senin (25/8) dari situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Noel hingga akhir 2024 sebesar Rp 17,62 miliar.

Harta Noel tersebut berupa tanah dan bangunan senilai Rp 12,145 miliar.

Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan seluas 83/83 meter persegi di Kota Depok hasil sendiri seharga Rp 700 juta, tanah dan bangunan seluas 160/160 meter persegi di Kota Depok hasil sendiri seharga Rp 1,5 miliar, tanah dan bangunan seluas 137/274 meter persegi di Kota Depok hasil sendiri seharga Rp 1,7 miliar.

Selanjutnya, tanah seluas 3.090 meter persegi di Kab/Kota Bogor hasil sendiri seharga Rp 1,545 miliar, serta tanah dan bangunan seluas 2.260/500 meter persegi di Kota Depok hasil sendiri seharga Rp 6,7 miliar.

Noel juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp3,336 miliar, terdiri dari mobil Mitsubishi Pajero 2020 hasil sendiri seharga Rp 500 juta, mobil KIA Picanto 2015 hasil sendiri seharga Rp 90 juta.

Kemudian motor Yamaha NMax tahun 2015 hasil sendiri seharga Rp 16 juta, mobil Toyota Fortuner tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp 430 juta, dan mobil Toyota Land Cruiser 300VX 2023 hasil sendiri seharga Rp 2,3 miliar.