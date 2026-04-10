Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Harus Diakui, Inilah Tim Paling Dahsyat di Super League Saat ini

Jumat, 10 April 2026 – 10:16 WIB
Harus Diakui, Inilah Tim Paling Dahsyat di Super League Saat ini - JPNN.COM
Skuad Bhayangkara FC bersukacita. Foto: ileague

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC mencatat enam kemenangan beruntun di Super League.

Itu torehan paling dahsyat yang dicatat kontestan Super League dalam enam pekan terakhir, tak ada yang menyamai apalagi melebihi.

Pada pekan ke-26 akhir pekan lalu, anak asuh Pelatih Paul Munster itu menang 3-2 saat menjamu Persija Jakarta.

Baca Juga:

The Guardian -julukan Bhayangkara FC, pun menempati posisi yang makin baik di klasemen.

Tambahan 18 poin dari enam laga membuat Bhayangkara FC kini mengumpulkan nilai 44 dan ada di peringkat ke-5 klasemen sementara.

Bhayangkara FC ada di bawah Persib Bandung yang ada di puncak dengan 61 poin, di posisi ke-2 ada Borneo FC Samarinda dengan 57 poin, peringkat tiga ada Persija dengan nilai 52, dan di peringkat empat ada Malut United FC dengan nilai 46.

Baca Juga:

Deretan kemenangan Bhayangkara FC dimulai dari pekan ke-21 saat menang 2-1 atas Persebaya di Surabaya.

Dilanjutkan dengan unggul 4-3 dari Persik di Kediri.

Itu torehan paling dahsyat yang dicatat kontestan Super League dalam 6 pekan terakhir, tak ada yang menyamai apalagi melebihi.

Super League  Bhayangkara FC  klasemen Super League  jadwal Super League 
BERITA SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp