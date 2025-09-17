Harus Jambak Yasmin Napper Dalam Series Terbaru, Giorgino Abraham Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Giorgino Abraham beradu akting dengan kekasihnya, Yasmin Napper dalam series Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap.

Giorgino Abraham lantas menceritakan soal pengalamannya saat harus berakting kasar kepada sang kekasih.

Dalam film itu, dia berperan sebagai Andreas, suami dari Kinara yang diperankan Yasmin Napper.

Ada beberapa adegan Giorgino Abraham harus menjambak Yasmin Napper untuk kebutuhan adegan series terbarunya tersebut.

"Kan, namanya kerjaan ya, jadi ya sudah. Kami melakukan tugas sesuai peran yang diinginkan oleh sutradaranya, produsernya. Jadi ketika di set, lebih do my best untuk menjadi apa yang sesuai skrip," ujar Giorgino Abraham di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/9).

Dia tak menampik merasa tak enak hati saat harus melakukan adegan kasar terhadap Yasmin Napper.

Namun, dia berupaya tetap profesional dan melakukan adegan sesuai dengan kebutuhan untuk series itu.

"Kalau dalam kehidupan asli ya pasti kasihan lah. Siapa yang enggak kasihan. Ini, kan, kerjaan, dan kadang ada momen di mana mungkin terbaur emosi, agak sedikit kebablasan," ucap Giorgino Abraham.