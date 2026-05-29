JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Harus Menepi, Alex Marquez Mengaku Sangat Kecewa

Jumat, 29 Mei 2026 – 06:07 WIB
Alex Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Paddock MotoGP Italia 2026 mendadak ramai setelah BK8 Gresini Racing memastikan Alex Marquez tidak akan tampil dalam dua seri beruntun, Italia dan Hungaria.

Alex harus menjalani perawatan akibat cedera serius yang dialaminya di Catalunya.

Posisi pembalap asal Spanyol itu untuk sementara digantikan oleh test rider Ducati, Michele Pirro.

Absennya Alex membuat Pirro akan turun di MotoGP Italia di Sirkuit Mugello pada 29-31 Mei 2026, sekaligus melanjutkan tugas pada seri berikutnya di Balaton Park.

Pembalap veteran Italia itu bakal mendampingi rookie Fermin Aldeguer di garasi Gresini Racing.

Cedera Alex Marquez terjadi setelah kecelakaan keras pada seri Catalunya.

Adik Marc Marquez tersebut mengalami patah tulang selangka kanan dan fraktur pada tulang belakang bagian C7.

Dia juga telah menjalani operasi untuk menstabilkan kondisi tulang selangkanya.

