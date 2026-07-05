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JPNN.com - Entertainment - Film

Harusnya Horror, Reza Arap Libatkan Geng Marapthon

Minggu, 05 Juli 2026 – 13:13 WIB
Harusnya Horror, Reza Arap Libatkan Geng Marapthon - JPNN.COM
Reza Oktovian alias Reza Arap. Foto: Dok. Ess Jay Pictures/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Reza Oktovian alias Reza Arap resmi menjalani debut penyutradaraan melalui film komedi-horror berjudul Harusnya Horror.

Film yang diproduksi oleh Ess Jay Pictures itu membawa sembilan anggota Geng Marapthon ke layar lebar untuk pertama kalinya.

Harusnya Horror menandai fenomena yang makin kuat di industri film Indonesia: kreator digital dengan basis penonton jutaan kini melangkah ke bioskop. Dengan 82 juta penonton bioskop pada 2024 dan film lokal menguasai pasar, layar lebar menjadi panggung berikutnya bagi generasi kreator seperti Reza Arap dan Marapthon.

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Dalam film itu, Reza Arap juga akan menjadi pemeran utama filmnya, sebagai Mas, hantu penggemar anime yang terpaksa bekerja sama dengan sekelompok kreator konten yang sedang krisis ide dan finansial.

Premis tesebut menjadi fondasi film Harusnya Horror dalam menggabungkan ketegangan horor dengan komedi.

Bagi Reza Arap, melihat seluruh personel Marapthon terjun ke dunia seni peran secara profesional merupakan sebuah kebanggaan luar biasa.

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"Saat Ess Jay Pictures menawarkan peluang kolaborasi dan kebebasan berkreasi, itu benar-benar gue manfaatkan, enggak gue sia-siakan sedikit pun," ungkap Reza Arap.

Demi mempersiapkan geng Marapthon yang hampir seluruhnya debut akting, Ess Jay Pictures menghadirkan kelas akting dan pendampingan acting coach sepanjang persiapan produksi.

Reza Oktovian alias Reza Arap resmi menjalani debut penyutradaraan melalui film komedi-horror Harusnya Horror.

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TAGS   Reza Arap  Harusnya Horror  Marapthon  Reza Oktovian 
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