Harwan: Perkuat Resiliensi Industri Asuransi dengan Membangun Budaya Manajemen Risiko

jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebagai praktisi di bidang asuransi Harwan Muldidarmawan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola risiko di industri asuransi nasional.

Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi dalam The Forum: Navigating Geopolitical Threats and Opportunities in the Insurance Industry, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) pada 6–8 Agustus 2025 di DI Yogyakarta.

Acara berskala nasional ini mempertemukan para profesional, regulator, akademisi, dan pelaku industri asuransi untuk membahas tantangan serta peluang di tengah dinamika geopolitik global.

Forum ini juga menjadi wadah bertukar gagasan dan strategi dalam mengembangkan praktik manajemen risiko yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan demi ketahanan industri.

Dalam ajang ini, Harwan dipercaya menjadi moderator pada sesi kedua yang membahas mengenai risk management dengan tema Shifting Risks and Opportunities in Insurance Industry.

Sesi ini menghadirkan tiga narasumber yang membawakan materi terkait tema tersebut, yaitu Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana, Komisaris Astra Life Moch. Ihsanuddin, dan Komisaris Utama PT

Asuransi Tri Pakarta Endang Hidayatullah.

Membuka sesi kedua, Harwan mengatakan bahwa para profesional di dunia perasuransian tentu sudah tidak asing lagi dengan risk management, karena sehari- harinya menggeluti risiko.

Dalam sesi kedua ini, risk management dikaitkan dengan dinamika geopolitik, yang mendorong perusahaan untuk dapat berstrategi dalam memperkuat Enterprise Risk Management (ERM) di dalam lingkungan internal dan eksternal.