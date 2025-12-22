Haryara Tambunan, Ketua Umum HIPAKAD yang Hidupkan Kembali Ormas Keluarga AD

jpnn.com, JAKARTA - Haryara Tambunan merupakan sosok yang menahkodai kebangkitan Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD). Sebagai anak purnawirawan TNI AD, ia disebut memiliki peran kunci dalam menghidupkan kembali organisasi kemasyarakatan tersebut agar menjadi wadah resmi bagi keluarga besar Angkatan Darat.

Bersama sejumlah tokoh senior, Haryara menginisiasi pembentukan kembali HIPAKAD yang kemudian diakui negara melalui Surat Keterangan terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM. "Semua ini kami lakukan murni untuk mendukung program pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa dan negara tanpa ada pamrih dan imbalan apapun melalui berbagai kegiatan positif bersama masyarakat luas," ujar Haryara dalam keterangannya, Senin (22/12).

Lahir dan besar di lingkungan keluarga Angkatan Darat, Haryara mengaku ayahnya, Letda (Purn) Frits Tambunan, merupakan sosok penting yang membentuk kepribadiannya. Dalam memimpin HIPAKAD yang kini telah sah tercatat di berbagai kementerian dan lembaga negara, ia menyadari adanya berbagai tantangan. Haryara menegaskan pentingnya membedakan antara kritik yang membangun dan ujaran kebencian.

"Kita semua tidak anti kritik, namun kita harus bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana ujaran kebencian yang dilayangkan oleh oknum-oknum yang sengaja memecah belah persatuan," tambahnya.

Selain aktif sebagai Ketua Umum HIPAKAD, Haryara Tambunan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bidang etika dan kepatuhan bisnis serta Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (IKAFEB UKI). (tan/jpnn)