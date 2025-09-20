Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hasan Nasbi Diangkat Menjadi Komisaris Pertamina

Sabtu, 20 September 2025 – 14:33 WIB
Hasan Nasbi Diangkat Menjadi Komisaris Pertamina - JPNN.COM
Hasan Nasbi. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Hasan Nasbi, mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina Persero.

“Iya, mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu (20/9).

Fajar mengatakan bahwa dalam salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per 11 September 2025.

Sebelumnya, Hasan Nasbi menjabat sebagai kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Jabatannya sebagai kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan secara resmi berakhir pada Rabu (16/9), sejak Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo.

Kantor Komunikasi Kepresidenan pun berubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Hasan Nasbi merupakan pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network. 

Pria kelahiran Bukittingi, Sumatera Barat (Sumbar), 1979, itu tersebut pernah menjadi anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Hasan Nasbi  komisaris pertamina  PCO  Pertamina 
