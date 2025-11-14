Hashim Djojohadikusumo Tak Punya Akun Medsos, Publik Diminta Waspada Penipuan

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Hashim S. Djojohadikusumo, Ariseno Ridhwan menyebut adik Presiden Prabowo Subianto itu tidak memiliki maupun mengelola akun media sosial dalam bentuk apa pun.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah akun di berbagai platform digital yang mengatasnamakan Hashim dan menyebarkan ajakan investasi dengan menggunakan nama serta foto dirinya.

“Bapak Hashim S. Djojohadikusumo tidak memiliki maupun mengelola akun media sosial dalam bentuk apa pun, dan tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak mana pun untuk melakukan kegiatan promosi, pengumpulan dana, atau penawaran investasi atas nama beliau,” ujar Ariseno dalam siaran persnya, Kamis (13/11).

Dia menyebut akun-akun yang menggunakan nama, foto, video, atau citra diri Hashim untuk kepentingan apa pun, termasuk tawaran investasi, merupakan akun palsu dan tidak memiliki hubungan dengan Hashim secara pribadi maupun profesional.

Pihak Hashim juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun merespons pesan yang mengatasnamakan tokoh publik tersebut di media sosial.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai, merespons, atau melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan Bapak Hashim S. Djojohadikusumo di media sosial maupun platform digital lainnya,” lanjut Ariseno.

Dia menyebut segala aktivitas, unggahan, atau pernyataan yang muncul dari akun-akun yang menggunakan nama Hashim tidak berasal dari beliau dan berada di luar tanggung jawab resmi pihaknya.

“Kami menegaskan bahwa setiap akun yang mengatasnamakan Bapak Hashim untuk kepentingan apa pun, termasuk ajakan berinvestasi, adalah akun palsu,” tegasnya.