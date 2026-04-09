JPNN.com - Politik - Parpol

Hashim Sebut Prabowo Mau Dikudeta, Andreas PDIP Singgung Kekhawatiran Berlebih

Kamis, 09 April 2026 – 15:16 WIB
Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut orang lingkaran Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya bisa berbicara yang membuat iklim sosial tetap stabil agar para investor mau menanamkan modal di Indonesia.

Hal demikian dikatakan Andreas menyikapi pernyataan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo terkait ada pihak yang mau kudeta Prabowo Subianto dari posisi Kepala Negara.

"Lingkaran di sekitar Pak Prabowo seharusnya membantu menciptakan suasana kondusif untuk jalannya pemerintahan yang stabil," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Andreas melanjutkan lingkaran Prabowo seharusnya bisa kompak dan tidak membuat pernyataan yang saling bertentangan.

Misalnya, kata dia, ada pihak di lingkaran mengungkap upaya kudeta pihak tertentu ke Kepala Negara. 

Sementara itu, ujar dia, sebagian pejabat pemerintah lain malah membeberkan dukungan kuat rakyat ke Prabowo yang mencapai 70 persen.

Baca Juga:

"Ada yang cenderung paranoid, mempunyai kekhawatiran berlebihan bahwa ada ancaman kudeta," kata Andreas. 

Toh, kata dia, kudeta terhadap pemimpin sebuah negara biasanya hanya bisa dilakukan oleh kelompok bersenjata.

Hashim Djojohadikusumo  Prabowo  PDIP  hasim  Kudeta 
BERITA HASHIM DJOJOHADIKUSUMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
