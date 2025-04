Hashim Tegaskan Komitmen Indonesia Untuk Transisi Energi

jpnn.com, NEW YORK - Pemerintah Indonesia, melalui Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam transisi energi global pada Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Summit 2025 yang berlangsung di InterContinental New York Barclay pada 29–30 April 2025.

Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin industri, keuangan, dan teknologi dari seluruh dunia, Hashim menyampaikan visi Indonesia untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dia juga menyoroti langkah konkret pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk pembangunan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 75 persen dari energi baru terbarukan dan pembangunan 70.000 kilometer jalur transmisi pintar yang akan menyalurkan listrik ke seluruh pulau-pulau utama dan terpadat di Indonesia.

Hashim juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dia mengajak para pemangku kepentingan global untuk bekerja sama dalam pengembangan teknologi energi bersih dan investasi berkelanjutan, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang hijau, tangguh, dan inklusif bagi kepentingan bersama.

“Indonesia is open for business. Sebagai salah satu negara netral di dunia, dan berteman dengan semua, Indonesia menjadi negara yang aman terhadap kerja sama dan investasi global,” ujar Hashim.

Dia menyebut melalui berbagai program strategis dan dukungan regulasi yang kuat, Indonesia berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Kehadiran Hashim S. Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi dalam BNEF Summit 2025 untuk mencerminkan komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di panggung global dalam isu-isu iklim dan energi.