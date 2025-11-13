Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2025: Jorji Selamatkan Wajah Indonesia

Kamis, 13 November 2025 – 15:11 WIB

jpnn.com - Pebulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di babak perempat final Kumamoto Masters 2025.

Pemain kelahiran 11 Agustus 1999 itu melangkah ke delapan besar setelah mengalahkan wakil tuan rumah Hina Akechi dengan skor 23-21, 21-18 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kamis (13/11/2025).

Namun, kegemilangan Jorji -sapaan akrab Gregoria- tidak diikuti oleh tunggal putri Indonesia lainnya, yakni Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.

Langkah Dhinda terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Asuka Takahashi (Jepang) lewat pertarungan rubber game 21-10, 16-21, 12-21.

Dari sektor tunggal putra, Alwi Farhan juga tersingkir setelah menyerah di hadapan wakil Taiwan Wang Tzu Wei dengan skor 19-21, 12-21.

Sementara itu, dari nomor ganda putri, pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti harus mengakui keunggulan Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang) dengan skor 10-21, 16-21.

Pada babak delapan besar, istri dari Mikha Angelo itu dijadwalkan menghadapi Asuka Takahashi, yang sebelumnya menyingkirkan Dhinda di babak 16 besar.