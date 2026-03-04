Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Hasil 32 Besar All England 2026: Perang Saudara Sektor Ganda Putra Tercipta

Rabu, 04 Maret 2026 – 05:30 WIB
Selebrasi pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat berlaga pada ajang All England 2026 di Utilita Arena, Birmingham, Selasa (3/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tiga wakil Indonesia memastikan melangkah ke babak 16 besar All England 2026.

Bertanding di Utilita Arena, Birmingham, Selasa (3/3/2026), wakil Merah Putih yang masih bertahan ialah Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra).

Putri KW melangkah tanpa banyak keluar keringat setelah wakil Denmark Mia Blichfeldt mengundurkan diri dalam kondisi 11-1.

Hasil tersebut membuat tunggal putri asal klub Exist Badminton Club itu akan jumpa wakil Korea Kim Ga Eun, yang sebelumnya mengalahkan pebulu tangkis Taiwan Huang Yu-Hsuan dengan skor 21-10, 21-10.

Dari sektor ganda putra, pasangan Fajar/Fikri berhasil meraih kemenangan atas wakil Malaysia Ong Yew Sin/Teo Ee Yi straight game 21-9, 21-17.

Kemenangan ini mengantarkan pasangan ranking lima dunia itu menghadapi juniornya di Pelatnas Cipayung yakni Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Sebelumnya, Raymond/Nikolaus mencatat debut manis di All England 2026.

Ganda putra asal klub PB Djarum tersebut menundukkan wakil Korea Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju lewat pertarungan tiga gim dengan skor 17-21, 21-12, 21-19.

Hasil lengkap babak 32 besar All England 2026 menempatkan tiga wakil Indonesia ke babak 16 besar All England 2026, Selasa (3/3)

TAGS   All England 2026  All England  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Raymond Indra/Nikolaus Joaquin  Ganda Putra 
