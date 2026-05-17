Hasil 32 Besar Malaysia Masters 2026: Ganda Putra Berguguran, Hanya Tersisa The Babies

Rabu, 20 Mei 2026 – 01:01 WIB

jpnn.com, MALAYSIA - Sektor ganda putra berguguran saat melakoni babak 32 besar turnamen Malaysia Masters 2026.

Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat langsung angkat koper dari babak pertama.

Adapun Putra/Bagas menyerah di hadapan wakil tuan rumah, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani dengan skor 16-21, 14-21.

Sementara itu, Rian/Rahmat bertekuk lutut di hadapan pasangan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi straight game 18-21, 18-21.

Sektor ganda putra Indonesia di Malaysia Masters 2026 hanya tersisa Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Juara Thailand Open 2026 itu dijadwalkan bermain melawan wakil China yakni Hu Ke Yuan/Lin Xian Yi pada Rabu (20/5).

Sejauh ini, wakil Indonesia yang baru memastikan diri ke 16 besar yakni Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu.

Pasangan asal klub Jaya Raya tersebut melaju seusai menang atas rekan satu negaranya yaitu Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine rubber game 22-20, 19-21, 21-17.