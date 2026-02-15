Close Banner Apps JPNN.com
Hasil Akhir Arema FC Vs Semen Padang: Singo Tampil Edan

Minggu, 15 Februari 2026 – 17:32 WIB
Gaya skuad Arema FC menjelang menghadapi lawan. Foto: IG aremafcofficial

jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Arema FC si Singo Edan menerkam Kabau Sirah Semen Padang 3-0 pada pekan ke-21 Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (15/2) sore WIB.

Tuan rumah Arema FC bermain apik. Disiplin dalam bertahan dan tajam saat menyerang.

Arema FC sempat memperagakan permainan wait and see, menunggu serangan Semen Padang dengan sabar lalu menusuk pertahanan tamu saat ada kesempatan.

Tiga gol Arema FC lahir dari proses yang nyaris senada; serangan cepat, akurat, edan, dan mematikan.

Semen Padang yang tampak sangat berambisi meraih poin pun harus gigit jari, pulang dengan tangan kosong dari kandang Singo Edan.

Hasil laga tadi membuat Arema FC kini berhak nongkrong di anak tangga ke-8.

Sementara itu, Semen Padang masih di zona tak terhormat, yakni di jurang degradasi. (fs/jpnn)

Lihat klasemen Super League setelah laga Arema FC vs Semen Padang berakhir. Singo Edan naik signifikan.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

