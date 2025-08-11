Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Hasil Arema FC Vs PSBS Biak: Sensasional dan Bersejarah di Hari Spesial

Senin, 11 Agustus 2025 – 17:36 WIB
Hasil Arema FC Vs PSBS Biak: Sensasional dan Bersejarah di Hari Spesial - JPNN.COM
Pendukung setia Arema FC di Kanjuruhan. Foto: IG aremafcofficial

jpnn.com - MALANG - Hattrick pertama BRI Super League 2025/26 lahir di kandang Arema FC, Stadion Kanjuruhan, Senin (11/8) sore WIB.

Aktornya ialah penyerang Brasil berusia 30 tahun, si kapten tim, Dalberto Belo.

Tiga gol Dalberto mewarnai kemenangan 4-1 Arema FC dari PSBS Biak.

Baca Juga:

Dalberto membuka rekening golnya melalui titik penalti pada menit ke-17, lalu di menit ke-68, dan 80.

Baca Juga:

Satu gol Arema lainnya dicetak Valdeci Silva pada menit ke-62.

Trigol Dalberto yang bersejarah dan kemenangan besar itu melengkapi pesta Arema yang hari ini merayakan ulang tahun ke-38.

Cek hasil pertandingan Arema FC Vs PSBS Biak dan klasemen BRI Super League di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arema FC Vs PSBS Biak  Super League  BRI Super League  klasemen Super League  BRI 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp