Hasil Bosnia-Herzegovina vs Italia: Gli Azzurri Gagal ke Piala Dunia 2026

Rabu, 01 April 2026 – 07:33 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tanpa kehadiran Tim Nasional Italia.

Tim yang dilatih Gennaro Gattuso itu kembali gagal setelah disingkirkan Bosnia-Herzegovina pada final playoff jalur A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Billino Polje, Zenica, Rabu dini hari WIB.

Ini kegagalan ketiga kali berturut-turut Italia ke putaran final Piala Dunia setelah edisi 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar.

Bosnia-Herzegovina membuat penampilan keduanya dalam Piala Dunia setelah edisi 2014 di Brasil.

Bosnia selanjutnya bergabung dalam Grup B bersama tuan rumah Kanada, Qatar dan Swiss.

Dalam pertandingan di di Stadion Billino Polje, Italia unggul lebih dahulu melalui Moise Kean, namun Bosnia menyamakan lewat Haris Tabakovic, demikian catatan UEFA.

Setelah tetap 1-1 selama 120 menit, pemenang laga harus ditentukan melalui adu tendangan penalti.

Dalam adu tendangan penalti, itu Italia kalah 4-1 setelah dua penendang mereka gagal, sedangkan empat eksekutor Bosnia sukses melaksanakan tugasnya dengan baik.