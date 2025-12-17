Hasil BWTF 2025: 3 dari 5 Wakil Indonesia Keok di MD1

Rabu, 17 Desember 2025 – 13:06 WIB

jpnn.com - HANGZHOU - Tak satu pun wakil Indonesia yang turun di sesi I matchday 1 penyisihan grup BWF World Tour Finals 2025 memetik kemenangan.

Putri Kusuma Wardani, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu, dan Jonatan Christie, menelan kekalahan pada sesi pagi-siang waktu setempat

Putri KW yang berada di Grup A BWTF 2025 tunggal putri, kalah dari An Se Young (Korea) 16-21, 21-8, 8-21.

Jafar/Felisha yang berada di Grup B ganda campuran, menyerah di depan Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) 18-21, 16-21.

Sementara itu, Jonatan Christie yang berada di Grup A tunggal putra, keok di tangan Kunlavut Vitidsarn (Thailand) 10-21, 14-21.

Dua wakil Merah Putih lainnya, yakni ganda campuran Sabar Gutama/Reza Ishafani dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri baru mengayun raket di sesi II (sore-malam).