Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Hasil BWTF 2025: An Se Young Bersusah Payah Memukul Putri KW

Rabu, 17 Desember 2025 – 09:57 WIB
Hasil BWTF 2025: An Se Young Bersusah Payah Memukul Putri KW - JPNN.COM
Tunggal putri Korea An Se Young. Foto: Anthony Wallace/AFP

jpnn.com - HANGZHOU - Tunggal putri nomor satu dunia An Se Young bersusah payah menaklukkan andalan Indonesia Putri Kusuma Wardani pada pertandingan pertama Grup A Tunggal Putri BWF World Tour Finals 2025.

Pada laga di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium Court 1, Rabu (17/12) pagi WIB itu, An Se Young menang rubber game 21-16, 8-21, 21-8.

Putri KW sempat merepotkan An Se Young, terutama di gim kedua.

Baca Juga:

Namun, An mengubah gaya permainannya di gim ketiga. Lebih cepat. Putri pun tak sanggup mengimbangi perubahan mendadak gaya bermain An.

Baca Juga:

An dan juga Putri masing-masing masih punya dua pertandingan lagi di penyisihan Grup A BWTF 2025, yakni melawan Akane Yamaguchi (Jepang) dan Tomoka Miyazaki (Jepang).

Pada waktu yang bersamaan dengan pertemuan An vs Putri tadi, di Court 2, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto memenangi derbi Jepang melawan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi 21-14, 21-14. (bwf/jpnn)

An dan juga Putri masing-masing masih punya dua pertandingan lagi di penyisihan Grup A BWTF 2025.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BWTF 2025  BWF World Tour Finals 2025  An Se Young  Putri KW  Hasil BWTF 2025 
BERITA BWTF 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp