Hasil Coppa Italia: Lazio Singkirkan AC Milan, Tantang Bologna di Perempat Final

Jumat, 05 Desember 2025 – 07:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Laga Lazio vs AC Milan pada pertandingan 16 besar Piala Italia berakhir dengan skor 1-0.

Kemenangan ini membuat Lazio melaju ke babak perempat final Piala Italia untuk menghadapi Bologna.

Laga akan berlangsung pada 3 dan 12 Februari 2026.

Satu-satunya gol pada laga di Stadion Olimpico, Roma, Kamis malam waktu setempat, lahir dari Mattia Zaccagni.

Pada pertandingan ini, Zaccagni menjadi penentu kemenangan untuk Lazio atas AC Milan setelah berhasil mencetak gol pada menit ke-80, demikian catatan Coppa Italia.

Lazio menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tembakan Valentin Castellanos yang masih dapat dibendung lini pertahanan Milan.

Selanjutnya, giliran Toma Basic yang menciptakan peluang untuk Lazio, akan tetapi tendangan jarak jauhnya masih melenceng dari gawang Milan.

Castellanos memiliki peluang emas untuk Lazio lewat tembakan yang dia lepaskan, tetapi upayanya masih dapat dibendung aksi kiper Milan Mike Maignan.