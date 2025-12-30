Hasil Drawing 16 Besar ACL 2: Persib Bandung Tantang Ratchaburi FC

jpnn.com - Drawing babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26 telah tuntas digelar.

Hasilnya, Persib Bandung dipastikan akan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC.

Proses drawing babak gugur ACL 2ber langsung di markas Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (30/12/2025) pukul 14.00 WIB.

Pertandingan babak 16 besar ACL 2 akan digelar dengan format kandang dan tandang. Leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 11–12 Februari 2026, sedangkan leg kedua akan dimainkan pada 18–19 Februari 2026.

Drawing babak 16 besae dipimpin oleh AFC Deputy General Secretary Shin Man Gil. Sementara itu, mantan pemain Persib Bandung, Atep, mendapat tugas untuk melakukan pengundian.

Atep memulai proses undian dengan mengambil bola dari pot 2 untuk zona barat, sebelum dilanjutkan dengan pengambilan bola dari pot 1.

Salah satu hasil undian di zona barat mempertemukan klub asal Arab Saudi, Al Nassr, dengan wakil Turkmenistan, FC Arkadag.

Proses serupa juga dilakukan pada pengundian zona timur. Momen yang dinantikan pun terjadi ketika bola undian berisi nama Persib Bandung dibuka.