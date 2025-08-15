Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Drawing ACL 2 Bikin Persib Bandung Lega, Manajemen Punya Pesan kepada Bobotoh

Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:11 WIB
Persib Bandung akan bersaing denga klub-klub Asia Tenggara pada Grup G AFC Champions League Two. Foto: persibcoid

jpnn.com - Persib Bandung tergabung di Grup G AFC Champions League Two (ACL 2), bersama sejumlah tim asal Asia Tenggara.

Marc Klok dan kolega akan bersaing dengan Bangkok United (Thailand), Lion City Sailors (Singapura), Selangor FC (Malaysia).

Jarak Dekat Jadi Keuntungan Persib

Menanggapi hasil undian tersebut, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengaku lega karena lawan-lawan Persib berada di kawasan yang jaraknya relatif dekat dengan Indonesia.

Dia menambahkan, jarak tempuh yang singkat membuat peluang Bobotoh hadir di partai tandang makin besar.

"Alhamdulillah Grup G, grup Asia Tenggara, secara jarak tidak terlalu jauh, membantu tim supaya tidak terlalu kelelahan akibat perjalanan."

"Bagi Bobotoh, ini juga jadi kesempatan untuk tetap bisa awayday karena jarak tidak terlalu jauh," kata Adhitia.

Target Lebih Baik dari Musim Lalu

Persib berharap bisa memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya, di mana mereka kandas di fase grup.

Saat itu, Marc Klok dan kolega hanya menorehkan satu kemenangan, dua imbang, dan menelan tiga kekalahan.

