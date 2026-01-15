Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Drawing Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Terjebak di Grup Panas

Kamis, 15 Januari 2026 – 17:09 WIB
Hasil Drawing Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Terjebak di Grup Panas
Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia dipastikan menghadapi tantangan berat pada Piala AFF 2026.

Berdasarkan hasil undian yang berlangsung hari ini, Kamis (15/1/2026), Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam.

Proses drawing Piala AFF 2026 berlangsung di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah petinggi AFF, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta pelatih anyar Timnas Indonesia John Herdman.

Dalam proses undian, Indonesia ditempatkan di Pot 3 bersama Filipina.

Vietnam dan Thailand menjadi unggulan di Pot 1, diikuti Malaysia dan Singapura di Pot 2.

Sementara itu, Myanmar dan Kamboja berada di Pot 4, sedangkan Pot 5 diisi Laos serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam vs Timor Leste.

Hasil pengundian juga memperhatikan faktor non-teknis. Thailand dan Kamboja dipastikan tidak ditempatkan dalam satu grup menyusul situasi konflik di perbatasan kedua negara tersebut.

