JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Hasil Final China Masters 2025 & Kata Mutiara Para Juara

Minggu, 21 September 2025 – 21:44 WIB
Ganda putra Korea Kim Won Ho (depan) dan Seo Seung Jae menjuarai China Masters 2025. Foto: Str/AFP

jpnn.com - SHENZHEN - Korea meraih dua gelar di China Masters 2025 Super 750.

Tiga gelar lain jatuh ke tangan tuan rumah China (dua) dan Thailand.

Final China Masters 2025 Super 750
Apa Kata Para Juara?

Weng Hong Yang: Saya tampil baik dengan taktik dan pola pikir yang jelas. Konsistensi ini bberasal dari persiapan menyeluruh, baik dalam kehidupan maupun latihan.

Jia Yi Fan: Saya bilang kepada Zhang Shu Xian untuk menganggap ini seperti final Olimpiade. Jika kami tidak mengatasi kesulitan di lapangan, kami tidak akan punya kesempatan lagi.

An Se Young: Memenangi pertandingan memang penting, tetapi yang paling penting ialah cara menikmati bulu tangkis yang saya cintai dengan lebih baik.

Dechapol Puavaranukroh: Saya sangat bangga memenangi gelar pertama kami di Shenzhen.

Setelah China Masters 2025 Super 750, ada Korea Open 2025 Super 500 pada 23-28 September.

