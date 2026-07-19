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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 Dunia

Minggu, 19 Juli 2026 – 16:26 WIB
Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 Dunia - JPNN.COM
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TOKYO - Ganda peringkat dua dunia dari Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menghantam peringkat satu dunia dari Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae di final Japan Open 2026 Super 750.

Pada laga di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Minggu (19/7) sore WIB itu, Fajar/Fikri menang straight game 21-19, 21-17 dalam durasi 45 menit.

Itu kemenangan kedua Fajar/Fikri dari lima pertemuan dengan Kim/Seo, dan kemenangan pertama Fajar/Fikri saat bertemu Kim/Seo di final. 

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Pada dua final sebelumnya, yakni di French Open 2025 dan Korea Open 2025, Fajar/Fikri kalah dari Kim/Seo.

Ini gelar pertama Fajar/Fikri di BWF World Tour 2026.

Final ganda putra merupakan penutup partai-partai puncak di Japan Open 2026.

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Sebelumnya, empat gelar dibagi rata oleh China, India, Prancis, dan Korea. (bwf/jpnn)

Final Japan Open 2026 Super 750
Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 Dunia Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 Dunia Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 Duniabwf

Lima negara meraih gelar di Japan Open 2026 Super 750. Tuan rumah Jepang tak kebagian.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Japan Open 2026  Fajar/Fikri  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Kim Won Ho/Seo Seung Jae 
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