Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 Dunia

jpnn.com - TOKYO - Ganda peringkat dua dunia dari Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menghantam peringkat satu dunia dari Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae di final Japan Open 2026 Super 750.

Pada laga di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Minggu (19/7) sore WIB itu, Fajar/Fikri menang straight game 21-19, 21-17 dalam durasi 45 menit.

Itu kemenangan kedua Fajar/Fikri dari lima pertemuan dengan Kim/Seo, dan kemenangan pertama Fajar/Fikri saat bertemu Kim/Seo di final.

Pada dua final sebelumnya, yakni di French Open 2025 dan Korea Open 2025, Fajar/Fikri kalah dari Kim/Seo.

Ini gelar pertama Fajar/Fikri di BWF World Tour 2026.

Final ganda putra merupakan penutup partai-partai puncak di Japan Open 2026.

Sebelumnya, empat gelar dibagi rata oleh China, India, Prancis, dan Korea. (bwf/jpnn)

Final Japan Open 2026 Super 750

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