Hasil FP1 MotoGP Amerika Setelah Marquez Tumbang pada Kecepatan 190 Km/Jam
jpnn.com - TEXAS - MotoGP Amerika Serikat 2026 di Circuit of The Americas, Texas, dimulai dengan dramatis, Jumat (27/3) malam WIB.
Si Juara Dunia MotoGP 2025 Marc Marquez tumbang di awal Free Practice atau FP1. Crash menyebut kecepatan motor Marc saat jatuh berada di angka 190 km/jam.
"Marc baik-baik saja, tetapi dia mengalami memar besar di tangan kanan dan lengan kanannya. Namun, dokter mengatakan tidak ada cedera serius," kata Bos Ducati Davide Tardozzi.
Marc pun akhirnya bisa bergabung kembali di FP1 saat sesi menyisakan 10 dari 45 menit dan mengakhiri latihan di posisi ke-4. Pedro Acosta paling kencang, disusul Fabio Di Giannantonio dan Jorge Martin. (adk/jpnn)
Hasil FP1 MotoGP Amerika
Pos Rider Nat Team
1. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16)
2. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26)
3. Jorge Martin SPA Aprilia Factory (RS-GP26)
4. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26)
5. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
6. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26)
7. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V)
8. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
9. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Factory (RS-GP26)
10. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25)
11. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26)
12. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1)
13. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)
14. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16)
15. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1)
16. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
17. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V)
18. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)
19. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V)
20. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
21. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25)
22. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)
MotoGP Amerika 2026
Jumat (27/3)
Free Practice 1 (Pedro Acosta)
Sabtu (28/3)
03.00-04.00: Practice
22.10-22.40 WIB: Free Practice 2
22.50-23.05 WIB: Qualifying 1
23.15-23.30 WIB: Qualifying 2
Minggu (29/3)
03.00 WIB: Sprint 10 Laps
22.40-22.50 WIB: Warm Up
Senin (30/3)
03.00 WIB: Grand Prix 19 Laps