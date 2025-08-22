Close Banner Apps JPNN.com
Hasil FP1 MotoGP Hungaria: Dia Belum Bosan...

Jumat, 22 Agustus 2025 – 17:09 WIB
Marc Marquez. Foto: Erwin Scheriau/APA/AFP

jpnn.com - BALATON - Marc Marquez belum bosan menjadi yang terbaik.

Penunggang Kuda Besi Ducati nomor 93 itu menjadi yang paling kencang pada Free Practice 1 MotoGP Hungaria di Balaton Park, Balaton, Jumat (22/8) sore WIB.

Marc tampil lebih galak setelah FP1 jeda lantaran red flag.

Bendera Merah terpaksa dikibarkan lantaran ada insiden yang berbuntut oli berceceran di lintasan.

Marc si pemimpin klasemen MotoGP itu bak sudah mengenal dengan baik sirkuit baru di seri baru itu.

Marc yang memenangi 12 balapan terakhir berturut-turut, naik ke posisi teratas setelah FP1 dilanjutkan seusai red flag.

Pol Espargaro yang membalap menggantikan Maverick Vinales -cedera, berada di posisi kedua.

Pedro Acosta, Luca Marini, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi melengkapi Top 6.

FP1 MotoGP Hungaria 2025 selesai. Malam nanti ada Practice yang penting untuk klasifikasi kualifikasi.

